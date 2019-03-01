Son Dakika Haberleri: Girişimcilik Kursuna Katıldı, Kendi İşini Kurdu

Girişimcilik Kursuna Katıldı, Kendi İşini Kurdu

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR İl Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen girişimcilik kurslarına katılarak sertifikasını alan kursiyerler işlerini kurarak ekonomiye adeta can suyu oluyor.

Girişimcilik Kursuna Katıldı, Kendi İşini Kurdu, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR İl Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen girişimcilik kurslarına katılarak sertifikasını alan kursiyerler işlerini kurarak ekonomiye adeta can suyu oluyor. Bu kurslardan yararlanarak işletmesini açan Tuğba Yaşar isimli girişimci, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi, ilçede KOSGEB ve İŞKUR İl Müdürlüğü ortaklığıyla açtığı kurslarda girişimcileri destekliyor. 2016 yılından bu yana düzenlenen eğitimlerde 300'ü aşkın girişimci sertifikasını alırken; birçoğu kendi işinin patronu oldu. Katıldığı girişimcilik kursunun ardından aldığı sertifikayla Tekstilciler Sitesi'nde aksesuar imalathanesi açan Tuğba Yaşar seçim çalışmaları sırasında karşılaştığı Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Yaşar, "Yunusemre Belediyesi sayesinde 2016 yılında uygulamalı girişimcilik eğitimleri aldım. Onlar sayesinde Aksesuar imalat iş yerimi açtım. Bu sayede istihdama destek oldum. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Genç girişimci ile sohbet eden Başkan Çerçi ise, Tuğba Yaşar'ı kutlayarak, başarısının tüm girişimcilere örnek olmasını diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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