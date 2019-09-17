Son Dakika Haberleri: 'Girişimcilik Merkezi' projesi desteklenmeye hak kazandı
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'Girişimcilik Merkezi' projesi desteklenmeye hak kazandı

3 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 'Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Merkezi' projesi desteklenmeye hak kazandı.

'Girişimcilik Merkezi' projesi desteklenmeye hak kazandı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 'Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Merkezi' projesi desteklenmeye hak kazandı.


Girişimcilik Mali Destek Programına başvuran 29 proje arasında kabul edilen 7 projeden biri olan 'Girişimcilik Merkezi Projesi' ile Bilecik'te özellikle akademisyen ve genç girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve sağlıklı şekilde hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları danışmanlık merkezi hayata geçirilecek.


Bilecik'ten Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında iki projenin başarılı bulunduğunu ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nin bu iki projenin birinde başvuru sahibi diğerinde ise ortak olarak yer aldığını belirten Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bu proje ile Bilecik ilinde girişimciliği harekete geçirebilecek, yenilikçi bir bakış açısı kazandıracak, dinamik ve teknolojik gelişimlere ayak uydurabilecek, sürdürülebilir yapıda bir girişimcilik merkezi oluşturulması amaçladıklarını ifade etti. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının ülkenin hedeflediği gelişmişlik seviyesine ulaşılabilmesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Rektör Taş, 24 ayda tamamlanacak proje ile Bilecik'in mevcut girişimci potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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