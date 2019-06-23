Son Dakika Haberleri: Girişimcilik seminerine katıldı, pastane açtı
Son Dakika Güncel Haber

Girişimcilik seminerine katıldı, pastane açtı

1 saat önce

Altındağ Belediyesinin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki kurslarında kadınlar meslek edinme imkanı buluyor.

Girişimcilik seminerine katıldı, pastane açtı, System.String[]
Altındağ Belediyesinin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki kurslarında kadınlar meslek edinme imkanı buluyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karapürçek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezindeki pastacılık eğitimini tamamladı.
Girişimcilik seminerlerine de katılan Ersin, pastane açarak, internet üzerinden sipariş almaya başladı.
"Hayallerine destek vereceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçedeki kadınların sosyal hayatın içerisinde yer alması için çalıştıklarını belirtti.
Balcı, Altındağ Belediyesine bağlı faaliyet gösteren 24 merkezde Altındağlı kadınlara, pastacılıktan dikiş nakışa, dil eğitiminden müziğe kadar birçok alanda kurs verdiklerini ifade etti.
Başkan Balcı, şunları kaydetti:
"Kurslara katılan birçok kadın hayallerine kavuşma fırsatı buluyor. Açtıkları işletmelerle hem hayalleri gerçek oluyor hem de ekonomiye katkı sunuyorlar. Altındağ Belediyesi olarak biz de kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Onların hayallerini gerçekleştirmesi için destek vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Balcı, Altındağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın girişimcinin çilek başarısı Temizlik yapan kadını taciz eden sapık bir anda neye uğradığını şaşırdı 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi Hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Girişimcilik seminerine katıldı, pastane açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]