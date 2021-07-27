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"Girişimcilikte fikir değil icraat önemli" - Son Dakika

"Girişimcilikte fikir değil icraat önemli"

27.07.2021 09:37

2011 yılından beri girişimcilik ve melek yatırımcılık konusunda çalışan, 2015 yılında kurulan EGİAD Melekleri kapsamında girişimcilik konusunda pek çok bilgilendirme toplantısı, girişimci-melek yatırımcı buluşması düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Cesaret Ekonomisi kitabının...

2011 yılından beri girişimcilik ve melek yatırımcılık konusunda çalışan, 2015 yılında kurulan EGİAD Melekleri kapsamında girişimcilik konusunda pek çok bilgilendirme toplantısı, girişimci-melek yatırımcı buluşması düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Cesaret Ekonomisi kitabının yazarı Dr. Özgür Zan'ı ağırladı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılış konuşmasıyla başlayan webinarda Dr. Özgür Zan, hem kitabı hakkında bilgi verdi hem de girişimcilik konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Zan, girişimcilikte başarı için fikrin değil iyi uygulamanın önemli olduğunu vurguladı.

EGİAD tarafından düzenlenen Cesaret Ekonomisi: Girişimcinin Yol Haritası başlıklı webinar, Dr. Özgür Zan'ın katılımıyla gerçekleşti. 23 ülkede 160'dan fazla otelde kullanılan Webee uygulamasının kurucu ortağı ve Cesaret Ekonomisi kitabının yazarı olan Dr. Özgür Zan, girişimcilik deneyimlerini aktardı. Ayrıca girişimciliğin tanımı, girişimcilik stratejileri, şirketin büyümesi ve ürün geliştirme süreçlerinde kullanabilecek yöntemler hakkında bilgi verdi. İş hayatının sadece başarılı örnekleriyle ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Zan, girişimcilerin karşılaşabileceği zorluklar, problemler ve engellerin de olabileceğini hatırlattı. Girişimciliğin sistematik tanımı, girişimcilik stratejileri, şirketin büyümesi ve ürün geliştirme süreçlerinde kullanabilecek yöntemler hakkında bilgi veren Zan, girişimcilikte fikrin değil iyi uygulamanın daha önemli olduğunu ifade ederek doğru yöntem ve stratejilerle girişimcinin doğru hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

1 milyon dolar yatırım

Webinarda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD'ın 2011 yılından beri girişimcilik ve melek yatırımcılık konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yelkenbiçer, 2015 yılında kurulan, İzmir'in ve Ege Bölgesinin ilk ve tek Hazine Müsteşarlığından akredite melek yatırımcı ağı olan EGİAD Melekleri Ağı'nın 5 binden fazla girişimci projesi değerlendirerek toplamda 15 projeye yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti. Alp Avni Yelkenbiçer, "Girişimcilik konusunda aktif olarak faaliyet gösteren EGİAD Melekleri, ekosistemin aktörleri ile işbirliği yaparak endüstriler, inovasyon ve AR-GE konusunda projeler geliştirmeye devam ediyor. Oyun girişimciliği gibi endüstriler konusunda işbirlikleri geliştiriyor. Ayrıca gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ve bu konuda özendirilmesi ile ilgili organizasyonlara da ev sahipliği yapmayı sürdürüyor" diye konuştu. Girişimciliğin değer sağlama üzerine kurulu ve çok yönlü olduğunu belirten Alp Avni Yelkenbiçer, sadece ürün geliştirme, ekip liderliği gibi süreçler değil finansman yönetimi, nakit akış yönetimi, yatırım alma, yatırımcı ilişkileri gibi pek çok sürecin dengeli olarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Düzenlediğimiz bu gibi toplantılarda ağırladığımız tecrübeli girişimcilerden bu çok yönlü yönetim süreçleri konusunda deneyimleri dinleyerek özellikle girişimcilik yolculuğunda olanların karşılaşabileceği zorlukları gösterebildiğimizi düşünüyorum" dedi. - İZMİR

Girişimcilikte fikir değil icraat önemli

Girişimcilik, Yatırımcı, Yatırım, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Girişimcilikte fikir değil icraat önemli' - Son Dakika Ekonomi


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