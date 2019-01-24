Son Dakika Haberleri: Girişimcilikte Önce Kadın" Projesi

Girişimcilikte Önce Kadın" Projesi

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen "Girişimcilikte Önce Kadın" projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Girişimcilikte Önce Kadın
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen "Girişimcilikte Önce Kadın" projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Şubesi'nde yapılan toplantıda konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, ilçenin, Türkiye ortalamasının üzerinde bir erişilebilirliğe sahip olduğunu söyledi.

Kentte açılan kursların her yaştan insanı kapsadığını ifade eden Ürkmezer, "Aslında bizim kurslarımız sadece kadınlarımıza yönelik değil, tüm vatandaşlarımıza yönelik. Çok yoğun rekabetin olduğu ortamda yaşıyoruz. Bu rekabet daha önceleri işletmeler arasındaydı, ancak şimdi ülkeler arasındaki rekabette de ekonomik yeterliliği arttırmak her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Artık kendi öz değerlerimize, milli değerlerimize ne kadar çok sahip çıkarsak, ekonomiye katarsak ülkemizde o kadar çok güçlü hale gelir." diye konuştu.

Ekonominin tek taraflı yürümesinin imkansız olduğunu aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Nasıl ki kadınlarımız sosyal hayatımızda çok fazla yer ediniyorlarsa, ekonomik hayatımızda da yer edinmeleri ve bizlerin de onlara destek vermesi gerekiyor. Bu çalışmada zaten kadınlarımızın ekonomik hayatımızda nasıl daha çok aktif hale gelecekleri anlatılıyor. Yine günümüzde artık el emeği üreten kadınların ekonomiye katılması çok daha kolay oluyor."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de hayat boyu öğrenmenin en önemli felsefelerinden birisinin toplumdaki tüm bireylerin ilgi, yetenek ve yeterliliklerini ortaya çıkaracak faaliyetler yapmak ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından projeye katılan kursiyerlere sertifikaları protokol tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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