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"Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" girişimci kadınları destekliyor - Son Dakika

"Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" girişimci kadınları destekliyor

13.07.2021 15:48

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde eğitimler başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde eğitimler başladı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen projenin başlangıcı için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun katılımıyla Koç Topluluğu Bağlarbaşı Korusu Sosyal Tesisleri'nde toplantı düzenlendi.

Beko'nun girişimcilik ekosisteminde kadınların temsilini artırmak amacıyla 2019'dan beri sürdürdüğü Beko 100 Kadın Bayi projesinin ardından, toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonunun yeni bir adımı olarak Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'ni TOBB iş birliğiyle hayata geçirdi.

Toplamda 7 bin girişimci kadına ulaşması hedeflenen programı tamamlayan kadın girişimciler, dilerlerse Beko 100 Kadın Bayii projesi kapsamında iş hayatlarına Beko bayi olarak devam edebilecek.

"Kadınların desteklenmesini ve güçlenmesini hedefliyoruz"

Konuya ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedefledikleri Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'yle çok sayıda kadının hayatına dokunacaklarını belirterek, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verilecek online eğitimlerle işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olacaklarını bildirdi.

Salgın sonrası kadınların iş gücüne dönmesinde azalma olacağının beklendiğini kaydeden Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

"Buna fırsat veremeyiz. Sonuç odaklı projelerle yeni girişimci olmak isteyen kadınları ve halihazırda girişimci olan fakat sektör değiştirmek isteyen kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız, ülke geneline yayacağımız eğitimlerle kadınlara birçok alanda eğitim vermek ve kadınları her alanda desteklemek. Mevcut girişimcilerin korunması ve sürdürülebilmesi ile ancak kadın girişimci sayısını artırabiliriz. Bu nedenle var olan kadın girişimcilere koçluk desteği sağlamayı çok önemsiyoruz."

Nurten Öztürk, istenilen seviyelere ulaşabilmeleri için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, kadınların üretim ve yönetim süreçlerinde daha çok söz hakkının olduğu bir dünyanın ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan çok daha ileri seviyelere ulaşacağını vurguladı.

"Girişimci kadınların başarı sağlamalarına destek olmak için güçlerimizi birleştirdik"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise hedeflerinin, "ekosistemlerindeki kadın bayi sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam etmek" olduğunu bildirdi.

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini, kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte yer almasını sağlamak için çalıştıklarını anlatan Ebiçlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girişimci kadınları desteklemek ve güçlendirmek amacıyla TOBB ile güçlerimizi birleştirdik. Koç Topluluğu ve topluluk şirketlerimiz olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarımızla zihinlerde değişimi başlatmak istiyoruz. Bu amaçla 2019'da başlattığımız Beko 100 Kadın Bayi projesiyle hedefimiz ekosistemimizdeki kadın bayi sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam etmek. Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nin bu hedefe ulaşmamızda büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuz."

Ebiçlioğlu, Türkiye'nin girişimci kadınlarının cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve iş hayatlarında sürdürülebilir başarı sağlamalarına destek olmak için güçleri birleştirerek Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Eğitim programı girişimcilikte sürekliliği sağlamayı hedefliyor

Girişimci kadınların, girişimcilikteki gelişimlerini ve sürekliliklerini sağlamaya yönelik komple bir tasarım olarak kurgulanan eğitim programı beş modülden oluşuyor. Perakende Akademisi tarafından tasarlanan eğitim ve gelişim programı kapsamında, online ve yüz yüze gibi farklı eğitim kanalları kullanılarak, karma bir eğitim modelini uygulanacak.

İçerik odaklı eğitim yerine, aksiyon odaklı, bilgiyi öğretme yerine, bilgiye erişimi öğretme; öğrenme aktivitesi yerine, sürekliliğe odaklı, bilgiyi var etmek yerine performansı var etmeye yönelik yaklaşımların temel alındığı programda, satış, pazarlama, finans ve IK yönetimi, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlara yer verilecek.

Öte yandan verilen bilgiye göre, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ekosistemi içinde yer alan kadın girişimcilere Beko 100 Kadın Bayii Projesi kapsamında verilecek teşvikler şu şekilde:

"Beko coğrafi konumlandırma ekibi tarafından, mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi ve mağaza seçimi. Dekorasyon ve altyapıda kullanılan ana malzemelerinin ücretsiz temini. Kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam kampanyalarının sağlanması. Lokasyon analizine göre verilen kira destekleri. Mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması. Mağazacılık, yönetim, satış ve ürün eğitimleri. Token Finansal Teknolojiler firması iş birliğiyle ücretsiz yeni nesil android POS cihazı. Mağaza teşhirinde kullanılmak üzere ücretsiz görüntüleme teknolojileri sistemi desteği. Girişimcilerin kamu desteklerinden de faydalanabilmeleri için özel tasarlanan ücretsiz danışmanlık desteği. İlave kadın bayii mağaza primi desteği. Çalışan personele özel ilave prim destekleri. İlk mal alımı özel indirim ve vadelendirme desteği. Açılış sürecinde yapılan özel satış kampanyası desteği."

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Nurten Öztürk, Koç Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Girişimin Kadın Kahramanları Projesi' girişimci kadınları destekliyor - Son Dakika Ekonomi


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