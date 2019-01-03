Son Dakika Haberleri: Girişimler Sağlam BT Altyapısı Ve Maliyet Avantajına İhtiyaç Duyuyor

Girişimler Sağlam BT Altyapısı Ve Maliyet Avantajına İhtiyaç Duyuyor

53 dakika önce

Start-up Pack ile bugüne kadar 110'dan fazla girişime yıllık değeri 9 milyon dolar değerinde bir hizmet desteği sağlayan Radore, iş hayatlarına yeni adım atan girişimlerin ihtiyaçlarına dikkat çekiyor.

Girişimler Sağlam BT Altyapısı Ve Maliyet Avantajına İhtiyaç Duyuyor, System.String[]

Girişimler büyümeye başladıklarında kendilerini taşıyabilen, ölçeklendirilebilen, sağlam bir BT altyapısına ihtiyaç duyuyor. Bu yapıyı kurgularken onlara danışmanlık verecek birilerinin olması da oldukça fayda sağlıyor. Başlangıçta finansal olarak zarar görmeyecekleri bir maliyet avantajına sahip olmak da ihtiyaç duydukları diğer bir unsur. Sektöre göre pek farklılık göstermeyen bu ihtiyaçlar, internet endüstrisinde büyümeyi hedefleyen girişimlerin temel gereksinimlerinin başında geliyor. Girişim şirketi olarak sektöre adım atan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen veri merkezi olan Radore, girişimcilerin özellikle sağlam BT altyapısı ve maliyet avantajına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.

Veri Merkeziyle Anlık İletişim

Hayatlarına yeni başlayan girişimlerin ilk başlarda yaşayacağı sorunları hızlıca aşabilmek için her an yakın temasta kalabilecekleri ve hatta gerekirse veri merkezine gidip uzman kadroyla birlikte hızlıca aksiyon alabilecekleri bir veri merkezi seçmeleri işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Bu noktada dikkat etmeleri gereken kriterleri ise şu şekilde sıralamak mümkün:

Veri merkezinin konumu ve imkânları

Müşteri destek hizmetleri

Uptime (çalışabilirlik) oranları ve güvenilirlik

Esneklik ve büyüme kapasitesi

Kurulum süreçleri

Enerji kullanımı ve verimliliği

Finansal durumu

Girişimler için altyapı ve sistem kurulumlarını hızlıca tamamlayıp sistemi en erken zamanda ayağa kaldırmak hayati önem taşıyor. Bu şekilde zaman ve maliyet tasarrufuyla iş süreçlerini yoluna koyabiliyorlar. Bu sürecin kesintiye uğramaması da yeni başlayan girişimler için oldukça önemli. Çünkü sistemlerin kesintiye uğraması aynı zamanda itibar kaybı anlamına geliyor.

Anlaşmalı kuluçka merkezlerinde yer alan girişimlerin faydalanabildiği Radore Start-up Pack ile girişimler BT altyapısı ve sistem kaynakları konusunda ihtiyaç duydukları birçok önemli noktada destek alabiliyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:21 Kaynak: Bültenler

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