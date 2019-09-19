Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) araştırmasına göre, 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı, bu yıl yüzde 94,9 oldu.

TÜİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2019 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlerin internete erişim oranı bu yıl yüzde 94,9 oldu. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre, internet erişim oranları, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,1 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98,7, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,7 olarak belirlendi. Bu dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 96,7'den yüzde 97'ye yükseldi.

Web sayfasına sahip girişimlerin oranı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 66,1'den yüzde 66,6'ya çıktı. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde web sayfasına sahiplik oranı yüzde 90,4, 50-249 çalışanı olan girişimler de bu oran yüzde 78,2, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 63,9 olarak hesaplandı.

Girişimlerin yüzde 93,3'ü genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin yüzde 93,3'ü internete erişimde genişbant bağlantıya sahip. Genişbant internet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları internet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 16,6'sı 10 Mbit/s altında, yüzde 62,4'ü 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 21'i ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullandı.

Girişimlerin yüzde 13,7'si bilişim uzmanı istihdam etti

Araştırmaya göre, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 13,7'si ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2018 yılında yüzde 11,6 olarak gerçekleşmişti. Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 10,1'i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 26,3'ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 64,8'i bilişim uzmanı istihdam etti.