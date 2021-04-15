Girişimlere 200 bin TL'lik hibe desteği

TÜBİTAK, "BiGG-Girişimcilik Destek Programı Performans Analizi"ni yayımlandı. Rapora göre, 11 çağrı döneminde toplam 33 bin 93 iş fikri başvurusu alındı. Programda desteklenmeye hak kazanan girişimlere personel, teçhizat ve hizmet alımı gibi giderleri için 200 bin TL'ye kadar hibe veriliyor.

2012 yılında başlatılan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, girişimcilere destek verecek. Programa kabul edilenlere, 200 bin TL'ye kadar hibe verilecek. "BiGG-Girişimcilik Destek Programı Performans Analizi" raporuna göre, program kapsamında 2012 yılından bu yana iş fikri başvuru süreci tamamlanan 11 çağrı döneminde toplam 33 bin 93 iş fikri başvurusu alındı.

Şirketleşme sürecinde destek

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim programıyla başlayan şirketleşme sürecindeki tüm adımlarda girişimcilere yol gösterdiklerini ifade eden IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mesut Şenel, bugüne kadar çok sayıda girişimcinin iş fikirlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. Şenel, "Destekten faydalanmaya hak kazanmış girişimcilere Ar-Ge projelerinin ara dönem mali raporunun hazırlanması ve şirketleşme süreçlerinde uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş fikirlerinin desteklenmesi, hayata geçmesi ve ülke ekonomisine katma değer sağlanması için çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL