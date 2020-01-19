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"Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız" dedi. Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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