"Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız" - Son Dakika
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"Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nde alacağız" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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