Son Dakika Haberleri: Girişimsel Nöroloji Nedir?

Girişimsel Nöroloji Nedir?

54 dakika önce

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Girişimsel nöroloji hakkında merak edilenlere değinen Karadeli, Girişimsel nöroloji aslında son zamanlarda ön plana çıkmaya başladı. Son 10 yıldır biz de Türkiye'de girişimsel nörologlar olarak çalışıyoruz. Çok fazla büyük değiliz ancak yine de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Beyin damarı ile ilgilenen beyinde çoğunlukla damarsal hastalıklara müdahale edebilen doktora girişimsel nörolog denir" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı

Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:26:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Girişimsel Nöroloji Nedir?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]