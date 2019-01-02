Girişimsel Nöroloji Nedir?
54 dakika önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Girişimsel nöroloji hakkında merak edilenlere değinen Karadeli, Girişimsel nöroloji aslında son zamanlarda ön plana çıkmaya başladı. Son 10 yıldır biz de Türkiye
'de girişimsel nörologlar olarak çalışıyoruz. Çok fazla büyük değiliz ancak yine de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Beyin damarı ile ilgilenen beyinde çoğunlukla damarsal hastalıklara müdahale edebilen doktora girişimsel nörolog denir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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