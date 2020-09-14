Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı - Son Dakika

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Girit Adası'nın 12 mil doğusunda batan teknede bulunan bir kişinin acil çağrı merkezini arayarak yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye sevk edilen bir ticari geminin en az 30 kişiyi kurtardığını duyurdu.

Ajans haberinde, arama kurtarma operasyonlarına katılmak üzere Yunan Sahil Güvenliğine ait bir helikopter ve bota ilaveten Deniz Kuvvetlerine ait bir firkateynin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi.