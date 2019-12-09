Son Dakika Haberleri: Girit Adası, Fransa ve Türkiye arasında yeni bir çekişme alanı mı olacak?
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Girit Adası, Fransa ve Türkiye arasında yeni bir çekişme alanı mı olacak?

6 saat önce

Ankara'nın Libya hamlesine karşı farklı yollar arayışında olan Yunanistan, konuyu NATO ve AB gündemine taşırken, Girit Adası açıklarında sondaj çalışmalarına hız veriyor.

Girit Adası, Fransa ve Türkiye arasında yeni bir çekişme alanı mı olacak?, System.String[]

Türkiye ile Libya arasında yapılan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası anlaşması Atina ile Ankara hattında tansiyonu yükseltti. Ankara'nın Libya hamlesine karşı farklı yollar arayışında olan Yunanistan, konuyu NATO ve AB gündemine taşırken, Girit Adası açıklarında sondaj çalışmalarına hız veriyor.


Yunan basını Girit Adası'nın güneybatısı ile Rodos'un doğusunu kapsayan bölgede Fransız bandralı araştırma gemilerinin 2020 yılının ocak ayında faaliyetlerine başlayacağını yazdı. Bu faaliyetlerin 'üçüncü ülke' adına yapılacağı belirtiliyor ancak üçüncü ülke konusunda şimdilik detay verilmiyor. Fransız bandralı araştırma gemilerinin güvenliğini ise Fransız denizaltıların koruyacağı belirtiliyor.

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Türkiye, Ankara, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:29 
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