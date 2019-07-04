Son Dakika Haberleri: Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem
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Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.01'de Girit Adası'nın kuzeyinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:22 Kaynak: AA
AFAD, Güncel
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