Girit Adası'nda deprem
6 saat önce
Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Yaklaşık 22 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi. - GİRİT
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