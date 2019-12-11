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Girit Adası'nda deprem

6 saat önce

Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Yaklaşık 22 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi. - GİRİT

Deprem, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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