Girit Adası'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın en büyük adası ve önemli turizm merkezlerinden Girit Adası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 3 ilde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı yetkilerinin yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı oluşturulan ulusal halk sağlığını koruma komitesinin değerlendirmesi sonucunda, Girit'te Resmo (Rethimno), Kandiye (İraklion) ve Hanya (Hania) illerinde 18 Ağustos'ta başlatılan ek tedbirlerin 1 Eylül'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca vaka sayılarında önemli artış yaşanan Mora Yarımadası'ndaki Messinia ilinde de bugünden itibaren ek tedbirlerin uygulamaya konduğu bildirildi.

Girit ve Messinia'da 1 Eylül'e kadar uygulanacak ek tedbirler kapsamında, 01.00-06.00 arasında sokağa çıkma, restoran ve barlarda ise 24 saat müzik yayını yasağı getirildi, kapalı ve açık alanlarda 20'den fazla kişinin bir arada toplanması yasaklandı.

Bu arada yasaklara uymayanlara 50 ila 200 bin avro arasında para cezası kesileceği kaydedildi.