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Girit çevresindeki sismik araştırmalar askıya alınacak - Son Dakika

Girit çevresindeki sismik araştırmalar askıya alınacak

12.01.2022 20:39
Girit çevresindeki sismik araştırmalar askıya alınacak

Girit çevresindeki sismik araştırmaların dondurulacağı kaydedildi.

Girit çevresindeki sismik araştırmaların dondurulacağı kaydedildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Total Energies, Exxon Mobil ve Hellenic Petroleum ortak girişimi Girit çevresindeki sismik araştırmaları ve sondaj çalışmalarını askıya aldı.

Total Energies'in Helenik Hidrokarbon Kaynakları İşletmesine gönderdiği yıllık plana göre, ocak-şubat aylarında bölgede sismik araştırma öngörülmediği belirtildi.

Gelişmelerin zamanlamasına dikkati çekilerek, ABD'nin, Doğu Akdeniz Boru Hattına (EastMed) verdiği desteği geri çektiği hatırlatıldı.

Yunan basınının son günlerde hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattına ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilettiği bildirilmişti. ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterilmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Exxon Mobil, Araştırma, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Girit çevresindeki sismik araştırmalar askıya alınacak - Son Dakika
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