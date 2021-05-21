Girit mahallesi 2. Etap projesi başladı - Son Dakika

Girit Mahallesi adıyla anılan; Mütareke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama projesi başladı.

Mudanya'nın Anayasası olarak hazırlanan Turizm Master Planı'na göre kentin var olan tarihi değerlerinin "kimlikli kent" çalışmaları kapsamında korunacağını vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2. Etap çalışmalarının tarihi yapılarla bütünlük sağlayacağını söyledi.Girit Mahallesinin korunması ve sağlıklaştırılmasının devamı amacıyla hazırlanan projeye ilişkin bilgi veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Meydanın kalbi konumundaki İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı yenileme çalışmalarını 1. Etap projesi kapsamında tamamlamıştık. Girit,aynı zamanda yoğun olarak turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu bir çekim merkezi.İhalenin ardından tarihi ve kentsel sit alanlarına sahip turizm değerlerinden Şükrüçavuş, Mütareke ve Halitpaşa mahallelerinde; bölgenin korunması ve sağlıklaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında yaklaşık 27 bin 500 metrekare doğal granit taş ve bazalt zemin kaplaması yapılacak. Uygulama sonrasında bölge turizmine hizmet eden bir görünüme kavuşacak" ifadelerini kullandı.