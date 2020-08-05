Girit Türkleri, Abdülhamit'in kurduğu köyde kültürlerini yaşatmaya devam ediyor - Son Dakika

MERSİN'de 1902 yılında 2'nci Abdülhamit tarafından kurulan Hebilli Köyü'nde yaşayan Giritliler, bir yandan hayatlarını devam ettirirken bir yandan da kültürlerini yaşatmaya çalışıyor.

1898 yılında Girit'ten teknelerle Mersin'e gelen bir grup Giritli, sahil boylarına yerleşti. Burada 4 boyunca Giritliler için 1902 yılında 2'nci Abdülhamit tarafından Merkez Akdeniz ilçesine bağlı adını içerisindeki Ortaçağ'dan kalma kaleden alan Hebilli Köyü'nde 40 hane olarak taş ev yaptırıldı. Giritliler bir yandan yaşamlarını sürdürürken diğer yandan ise kültürlerini, dillerini yaşatmaya çalışıyor. Büyük çoğunluğu akraba olan köyde, dayanışma ve yardımlaşmanın hakim olduğu belirtiliyor. Köyde o dönemden kalma taş evler varlığını korurken, köye adını veren kale ise ayakta kalmaya çalışıyor. Köy adını Komutan Kalah Habellieh tarafından yaptırılan Habellieh adı verilen kaleden alıyor.

'BÜTÜN KÖY SAVAŞA GİTTİ'Köy sakinlerinden 67 yaşındaki Halil Yıldız , 120 yıl önce 40 hane olarak kurulan köyde yaşamlarını ve kültürlerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Savaş zamanı köyde sadece muhtar, bekçi ve bir vatandaşın kaldığını anlatan Yıldız, savaşa giden herkesin öldüğünü belirtti. Yıldız, "Daha sonra gelenlerle birlikte nüfus arttı. Millet çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşmaya başladı" dedi.'ÖZEL GÜNLERDE GİRİT ADASINA HAS YEMEKLER YAPILIYOR'Bayramlarda, özel günlerde Girit Adasına has yemekler, tatlılar, börekler yapıldığını anlatan Yıldız, "Sümüklü böcek pişirirlermiş eskiden. Şevketi bostan otu vardır lezzetli. Yardımlaşma çok fazladır. Herkes birbiri ile dayanışma içinde bir hayat sürüyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni kuşakların Giritçe'yi pek bilmemesinden yakınan Yıldız, "Büyükler hala konuşurlar ama yeni nesil pek bilmiyor maalesef" diye konuştu.