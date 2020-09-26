Giritli akademisyenler "Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi"ni gezdi - Son Dakika

Giritli akademisyenler, Didim ilçesindeki "Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi"ni gezdi.

Giritliler Federasyonu ile Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, yürütülmekte olan TÜBİTAK Projesi kapsamında, Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Didim ilçesini ziyaret etti.

Ziyaretçilere Didim Kaymakamı Halil Avşar, dernek başkanı Başak Kamacı Budak, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu eşlik etti.

"Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi"ni gezen akademisyenler, Didim Rumeliler Derneği tarafından yürütülen çalışmalar, Didimli mübadillerin geçmişi ve evin kuruluşuna ilişkin röportajlar gerçekleştirdi.