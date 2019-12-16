Giritli Türkler, Urla'da buluştu - Son Dakika
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Giritli Türkler, Urla'da buluştu

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve İzmir Giritliler Derneğinin iş birliğiyle 8. "Mübadelede Girit'ten İzmir'e İlk Adım" etkinliği Urla Karantina Adasında gerçekleşti.

Giritli Türkler, Urla'da buluştu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve İzmir Giritliler Derneğinin iş birliğiyle 8. "Mübadelede Girit'ten İzmir'e İlk Adım" etkinliği Urla Karantina Adasında gerçekleşti. Yapılan etkinlikle, Giritli mübadillerin torunları Urla'nın Karantina Adasında yer alan Tahaffuzhane'de buluştu.


8. Mübadelede Girit'ten İzmir'e İlk Adım isimli etkinlik Urla'da yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve İzmir Giritliler Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen programa önemli isimler katıldı. Karantina Adasındaki etlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Geçmişimiz; binlerce hüzün, gözyaşı ve acı hikayeyle dolu. Bugün, bir milleti böylesine derinden sarsan bir tarihe tanıklık etmiş olan Urla Tahaffuzhanesinde buluşmanın buruk mutluluğu içindeyiz. Öyle ki, Urla Tahaffuzhanesinin dünyada ayakta kalmayı başarabilmiş tek Tahaffuzhane olması daha da özel kılıyor bu toprakları" dedi.


Başkan Oğuz, konuşmasının devamında, "Atalarımızın Girit hikayesi, takvimlerin 1669 yılını gösterdiği tarihte; yani Girit fethedildiğinde başlıyor. Girit'te tam 254 yıllık bir yaşamın ardından 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşmasıyla yeniden Türk topraklarına göç eden yüz binlerce kişinin hüzünlü hikayesi bu. Bu mübadele Girit Müslümanları için bir başlangıç değil, zaten 50 yıldır çekilen acıların ve Ada'dan kaçışın son noktasıdır. Gemilere bindirilen binlerce mübadil kendilerini neyin beklediğini bilmeden bilinmeyene doğru yol aldılar. Bir yandan yeni vatanlarına uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da 3 kuşaktır yaşadıkları topraklardaki kültürlerini yeni vatanlarında yaşatmaya çalıştılar. Bizler de bu kültürün bir parçasıyız. Alışkanlıklarımız, damak tadımız, renklerimiz, dinlediğimiz müzikler mübadil atalarımızın bize emaneti. Bugün burada o günlerin anılarını tazelemek, Giritli mübadilleri anıyor olmaktan dolayı çok mutlu ve bir o kadar duygu doluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur da, "Bu adaya gelmemiz, Tahaffuzhane'nin önünde etkinlikler yapmamızdan dolayı çok heyecanlandığım ve her sene heyecanım daha da çok artarak devam ediyor. Bu adada tarih var, yaşanmışlıklar var, hüzün var. Bugün burada duygu ve düşüncelerimizi dile getirebilmemiz, acılarımızı hatırlayabilmemiz çok önemli" şeklinde konuştu.


Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve Evrim Ateşler'in müzik dinletisiyle devam etti. Daha sonra katılımcılar, denize çelenk ve karanfil sunarak mübadelede hayatlarını kaybedenler için dua etti. Etkinliğe ayrıca; Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un eşi Burcu Oğuz, İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur ve yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem Türk Tarih Kurumu Başkanlarından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, belediye meclis üyeleri, Türkiye'nin farklı noktalarından Girit Mübadil Derneklerinin şube başkanlarıyla İzmir ve Urla'da yaşayan Giritliler katıldı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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