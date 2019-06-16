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Giritliler Tire'de festivalde buluştu

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesi Turgutlu (Giritli) Köyüne yerleşmiş Giritlilerin ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak torunları festivalde buluştu.

Giritliler Tire'de festivalde buluştu, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesi Turgutlu (Giritli) Köyüne yerleşmiş Giritlilerin ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak torunları festivalde buluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire Belediyesi ve Tire Giritliler Derneği'nin katkılarıyla 6.'sını düzenlenen festival Giritlilerin yerleştiği Turgutlu (Giritli) köyünde yapıldı.
Beşbini aşkın kişinin katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.
Festivalde halk oyunları gösterisinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Pop müzik Sanatçısı Asrın sahne aldı.
Tire Giritliler Derneği Başkanı Serhan Aydın, yaptığı konuşmada, "İzmir sınırları içindeki tek Giritli köyü burası. Çukurova, Adana, Mudanya, Erdek ve Ayvalık'tan Girit Dernek başkanları ve yöneticileri aramızda. Bu bir akraba buluşması. Tüm dostlar burada" dedi.
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da Turgutlu Mahallesi halkına ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Tire Giritliler Derneği'nin düzenlediği ve geleneksel hale gelen bu güzel buluşma sizlerin katılımı ile daha güzel hale geldi. Tire Belediyesi olarak bu etkinliği burada Girit mübadili ile bu köye yerleşen ailelerin torunları ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Girit Araştırmacısı Prof. Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke, "Girit Türklerinin Adavatandan Anavatana" 2 büyük göç dalgası halinde geldiğini söyleyerek "İlk göç 19. Yüzyılın sonunda adada ortaya çıkan kimlik çatışmalarının yarattığı ortamda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle adadan kaçmak göçmek zorunda kalanların göçü. İkincisi ise Lozan Anlaşmasına bağlı olarak uygulanan nüfus mübadelesi. Bu göçün ilkine muhacir Giritliler, ikincisine mübadil Giritliler diyoruz. İşte bu Turgutlu köyü 1902 yılında Girit'ten Tire'ye gelen muhacirlerin iskan edildiği köydür. Girit kültürünün yaşandığı ve yaşatıldığı İzmir'in tek köyüdür." bilgilerini verdi.
Festival alanında kurulan ve yöresel ürünlerin sergilendiği pazar ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:10 Kaynak: AA
İzmir, Turgutlu, Tire, Kültür Sanat
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