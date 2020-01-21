Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü - Son Dakika

ERZİNCAN'ın ünlü Girlevik Şelalesi aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Şelalenin buz tutması nedeniyle seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesiyle buz tuttu. Yaz aylarında tatilci ve turistlerin ilgisini çeken şelalenin buz tutan görüntüsü ziyaretçileri hayran bıraktı. Suyun yaklaşık 65 metre yükseklikten düştüğü şelalede 5 metrelik dev buz sarkıtlar oluştu. Görenleri etkileyen buz dağı görüntüleri hakkında Çağlayan beldesinde oturan vatandaşlar, Girlevik Şelalesi'nin yazın ayrı, kışın ayrı bir görüntüye sahip olduğunu belirterek herkesi burayı görmeye davet etti. Kayak turizmi için Erzincan'a gelen vatandaşlar ise muhteşem doğasıyla Girlevik Şelalesi'nin mutlaka görülmesini gerektiğini söyledi.