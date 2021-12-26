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Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı - Son Dakika

Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı

26.12.2021 12:31

Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu.

Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 4-5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinde Nazlı Yar Bayram, "Şuan sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel" dedi.

Bir başka öğrenci ise, "Çağlayan'ımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel bir bölgemiz. Hem batımızda Dumanlı ormanları olsun, hem de güneyimizde Girlevik Şelalesi olsun gerçekten bir doğa harikası. Türkiye de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Kışında gördüğünüz üzere ayrı güzel. Erzincan'ımız Türkiye'nin incisi, Doğu'nun da Paris'idir" diye konuştu.

Öte yandan buz tutan Girlevik Şelalesi İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından droneyle havadan görüntülendi.

Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı
Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı
Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı

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Çağlayan, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı - Son Dakika


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