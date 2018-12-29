Son Dakika Haberleri: Girlevik Şelalesi Karla Bir Başka Güzel

Girlevik Şelalesi Karla Bir Başka Güzel

1 saat önce

ERZİNCAN'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, kar yağışının etkisi ile adete gelinlik giydi.

Girlevik Şelalesi Karla Bir Başka Güzel, System.String[]
ERZİNCAN'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, kar yağışının etkisi ile adete gelinlik giydi. Yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrayan şelale, yağan karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, kar yağışıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Kentin önemli turizm değerlerinden olan, 65 metre yüksekliğindeki 3 kattan oluşan şelale, kış aylarında da turistlerin ilgisini çekiyor. 

Erzincan'da görev yapan oğullarının yemin törenine katılmak için İstanbul'dan gelen Duman aile,i şelaleyi ziyaret etti. Aile bol bol fotoğraf çekti. Girlevik Şelalesi'ni ilk kez görme fırsatı bulduklarını söyleyen Ahmet Duman; "Gerçekten harika bir doğal güzelliğe sahip. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:09 Kaynak: DHA

Çağlayan, Erzincan, Güncel
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