Girlevik Şelalesi'nde "tam kapanma" sürecinde kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor - Son Dakika

Girlevik Şelalesi'nde "tam kapanma" sürecinde kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor

15.05.2021 11:09
Girlevik Şelalesi'nde

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzakta yer alan ve Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Baharda canlanan doğası ve zengin bitki örtüsüyle de dikkati çeken şelale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan "tam kapanma" tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

Baharda adeta coşan sularıyla görsel şölen sunan şelalede, kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor.

Yöre sakinlerinden Candan Tepe, AA muhabirine, şelalenin, doğal yapısı dolayısıyla Türkiye'nin önemli turistik yerleri arasında bulunduğunu söyledi.

Baharın gelmesi ve doğanın canlanmasıyla Girlevik Şelalesi'nin ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Tepe, şöyle konuştu:

"Normalde bu dönemlerde burada iğne atsanız yere düşmezdi ancak salgın nedeniyle şelale en sakin günlerini yaşıyor. Girlevik Şelalesi her mevsim farklı güzellik sunar. Kış aylarında şelalemiz buz tutuyor, dağcılarımız geliyor. Yaz aylarında ise fotoğraf tutkunları gelir, yeni evlenen çiftler buradaki eşsiz manzarada fotoğraf çektirir. Burası insanların şehir stresinden uzaklaşıp huzur bulabilecekleri bir alan."

"Salgın olmasaydı cıvıl cıvıl olacaktı"

Bölgedeki bir restoranın işletmecisi Mesut Gül de köylerindeki şelalenin eşsiz doğal güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

İşletmesinin salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını olmasaydı burası cıvıl cıvıl olurdu. İnsanlar arabalarla buradan geçecek yer bulamazdı. Ancak şimdi bölgede sessizlik hakim. Girlevik Şelalesi, Türkiye'de 81 vilayetteki doğal güzellikler içerisinde en güzelidir. Yurt içi ve dışından çok sayıda vatandaş burayı ziyaret ediyor. İnşallah kısa sürede bu salgını atlatırsak, vatandaşlara burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum."

Toros Dağları, Erzincan, İlkbahar, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Girlevik Şelalesi'nde 'tam kapanma' sürecinde kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi! Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi! Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacı için önemli uyarı: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacı için önemli uyarı: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
11:27 Trafik magandaları araçlarını vatandaşların üzerine sürdü, ortalık savaş alanına döndü!
11:06 Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:57 Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!
10:52 14 yaşındaki çocuk yaslandığı 5 metrelik çitten dereye düştü!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
17:39 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm
Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz         
11:07
Yatak odasında annesinin sevgilisini bıçaklayan genç: Bana saldırdı, kendimi korumak için bıçakladım Yatak odasında annesinin sevgilisini bıçaklayan genç: Bana saldırdı, kendimi korumak için bıçakladım         
10:45
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek         
10:32
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok         
01:18
Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı         
21:50
ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor         
20:21
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm         
17:39
ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı         
17:23
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor         
16:11
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 11:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Girlevik Şelalesi'nde "tam kapanma" sürecinde kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement