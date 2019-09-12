Girne'de askeri alanda patlama meydana geldi
58 dakika önce
Girne'de askeri alanda patlama meydana geldiGİRNEGirne'de askeri alanda patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
Girne'de askeri alanda patlama meydana geldi
GİRNEGirne'de askeri alanda patlama meydana geldi.
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