Son Dakika Haberleri: Girne'de askeri bölge içindeki cephanelikte patlama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Girne'de askeri bölge içindeki cephanelikte patlama

55 dakika önce

KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.

Girne'de askeri bölge içindeki cephanelikte patlama, System.String[]

KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özerzay, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Girne'nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse Polis Genel Müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım." ifadelerini kullandı. - GİRNE

İtfaiye, Kıbrıs, Girne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu Kuyumcunun kepenkleri kapatması sonucu kaçamayan hırsızlar, polise teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 04:31:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Girne'de askeri bölge içindeki cephanelikte patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]