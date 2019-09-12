Son Dakika Haberleri: Girne'de askeri bölge içindeki cephanelikte patlama
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Girne'de askeri bölge içindeki cephanelikte patlama

1 saat önce

KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.

KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özerzay, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Girne'nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse Polis Genel Müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım." ifadelerini kullandı.

(İHA)

Girne'de askeri bölge içindeki cephanelikte patlama

İtfaiye, Kıbrıs, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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