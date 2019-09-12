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Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

19 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamaların devam ettiğini bildirdi.

Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamaların devam ettiğini bildirdi.

Özersay, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, cephanelikte çıkan yangının devam ettiğini belirterek, "Şu anda içten içe patlamalarla devam ediyor." ifadesini kullandı.

Patlamalardan sonra çevreye şarapnel parçalarının savrulduğunu ve bu nedenle bölgeye girişlerin kapatılarak güvenli bir alan yaratıldığını aktaran Özersay, tedbir olarak elektriklerin de kesildiğini kaydetti.

"İlk belirlemeye göre can kaybı yok"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ilk belirlemeye göre can kaybı olmadığını belirterek, ilk patlamanın şiddetiyle bölgedeki bazı binaların camlarının kırıldığını ve bu nedenle kırılan cam parçalarından dolayı yaralananların olduğu bilgisini verdi.

Yaralananlara bölgede bulunan ilk yardım ekiplerinin ambulanslarla müdahalede bulunduğunu bildiren Özersay, Arapköy'de yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla tahliye edildiğini vurguladı.

Söz konusu bölgeyi tehdit bir yangının söz konusu olmadığını belirten Özersay, "Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur." ifadesine yer verdi.

Bu arada, bölgeye yakın bir otelin de tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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