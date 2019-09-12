Son Dakika Haberleri: Girne'de mühimmat deposunda patlama
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Girne'de mühimmat deposunda patlama

8 dakika önce

Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana geldi.

Girne'de mühimmat deposunda patlama, System.String[]

Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana geldi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." denildi.

(İHA)

Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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