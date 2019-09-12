Son Dakika Haberleri: - Girne patlama sonrası görüntülendi- Kuşlar parçalandı, duvarlarda oyuklar oluştu
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- Girne patlama sonrası görüntülendi- Kuşlar parçalandı, duvarlarda oyuklar oluştu

50 dakika önce

- Girne patlama sonrası görüntülendi Kuşlar parçalandı, duvarlarda oyuklar oluştuGİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde meydana gelen patlamaların ardından olay yeri görüntülendi.

- Girne patlama sonrası görüntülendi

Kuşlar parçalandı, duvarlarda oyuklar oluştu

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde meydana gelen patlamaların ardından olay yeri görüntülendi. Çevredeki binaların duvarlarında oyukların oluştuğu, camların kırıldığı patlama nedeniyle kuşların da parçalandığı görüldü.

Girne'nin Çatalköy bölgesinde gece saat 01.30 sıralarında Girne Acapulco Kavşağı yakınlarındaki askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangın sonucu mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Bir otel güvenlik nedeni ile boşaltılırken, bölgede patlamaların ardından büyük panik yaşandı. Patlamalar sırasında bölgedeki otellere ve yerleşim yerlerine de mühimmat parçaları sıçradı.

Patlama seslerinin Lefkoşa'dan da duyulduğu olay yeri görüntülendi. Patlamanın yakınlarında bulunan otelin camlarının kırıldığı görüntülerde, çevre binalara çeşitli mühimmatların isabet ettiği ve duvarlarda oyuklar oluştuğu görüldü. Patlamanın etkisiyle kuşların da parçalandığı görüldü.

- Girne patlama sonrası görüntülendi- Kuşlar parçalandı, duvarlarda oyuklar oluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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