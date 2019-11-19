Girne Üniversitesi Yıldırım'a Fahri Doktora ünvanı verdi

Girne Üniversitesi tarafından eski TBMM Başkanı ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'a Fahri Doktora ünvanı verildi. Yıldırım konuşmasında, "Doğu Akdeniz'de yapılmak istenen Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmektir" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi'nin açılışında, Türk denizciliğinin gelişmesi ve uluslararası kalite standartlarına ulaşması, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin kurulup gelişmesi ve dünya denizciliğine yaptığı katkılardan dolayı AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi.



Girne Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen törene TBMM eski Başkanı, eski Başbakan, eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kurucu Rektör Dr. Cemre Günsel Haskasap, Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Prof. Dr. İrfan Günsel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Fahri doktora töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



Binali Yıldırım konuşmasında tarih boyunca Kıbrıs'ın dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ilgi odağı olduğundan bahsederek, geçmişini bilmeyen toplumların geleceğini kuramayacağını, hür ve bağımsız yaşamanın geçmişi bilmekten geçtiğini söyledi.



KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkilerin dayanışma içerisinde sonsuza dek süreceğini vurgulayan Yıldırım, Kıbrıs'ta bir çözümün kime ve neye göre olduğunu iyi anlamak gerektiğini, Türk tarafının Kıbrıs'ta zenginlikten çok egemenliğe ve özgürlüğe ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.



Crans Montana'daki Kıbrıs görüşmelerinde KKTC'nin Kıbrıs'taki eşit iki taraftan birisi olduğunun kabul görmediğini ifade eden Yıldırım, garantilerin gereksiz olduğunun dile getirildiğini ve onun yerine çok uluslu güç önerilerinin yapıldığını hatırlattı.



"Biz o çok uluslu güçleri Bosna Hersek'te gördük. İnsanlar çatır çatır kesiliyordu" diyen Yıldırım, "Başbakan'ın da dediği gibi bizim 495 bin metrekare Mavi Vatan'ımız var, ona da göz diktiler. Doğu Akdeniz'de yapılmak istenen Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmektir" şeklinde konuştu.



Yıldırım, 17 yıldan bu yana Kıbrıs'ta hem altyapı hem üst yapı için birçok yatırım yapıldığını, yapılmaya devam edeceğini kaydetti. Kıbrıs'ın Türkiye için bir teminat adası olmasını istediklerini belirten Yıldırım, KKTC'nin eninde sonunda haklı davasında başarıya ulaşacağını ifade ederek, "Denizlerdeki haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz, bu kaynakları kurda-kuşa yem etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Yıldırım'ın konuşmasının ardından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi'nin açılışı gerçekleştirildi.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise konuşmasında, Binali Yıldırım'ı, fahri doktora unvanını kabul edip adaya geldiği için teşekkürlerini iletti. Öğrenciler de dahil olmak üzere herkesin ada çevresindeki yeni ortama kendisini hazırlaması gerektiğini söyleyen Tatar, Doğu Akdeniz'deki hak mücadelesinin son yıllarda daha da önemli hale geldiğini belirtti.



Türkiye'nin ve KKTC'nin Mavi Vatan'daki hak ve çıkarlarının Türk milletinin başarılarının teminatı olacağını dile getiren Tatar, ayrıca Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevleri yaptığı dönemlerde Türkiye'nin imkanlarını KKTC'ye yansıtan ve altyapısının gelişimine önemli katkılarda bulunan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.



Tatar'ın konuşmasının ardından Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kurucu Rektör Dr. Cemre Günsel Haskasap, Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Prof. Dr. İrfan Günsel tarafından Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verilerek cübbe giydirildi. - LEFKOŞA