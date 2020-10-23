Girne ve Mesudiye Mahallesi Muhtarları Rektör Aldemir'i ziyaret etti - Son Dakika

Girne Mahalle Muhtarı Şule Çıvkaroğlu ve Mesudiye Mahalle Muhtarı Funda Şenemre, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin çalışmaları ve Üniversite-Aydın bütünleşmesi adına ortaya koydukları enerjiden dolayı tebrik etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, muhtarların kendisine yaptığı ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Hafta başında demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcileri muhtarlarımızın gününü kutladık. Bu vesileyle kendilerini tebrik ediyorum. Bilimsel anlamda gerçekleştirecekleri her türlü projede Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak desteğe hazırız" dedi.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyarette muhtarlar, başarılı çalışmalarından dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e başarılar diledi. - AYDIN