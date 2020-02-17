GİRSAN Silah Sanayi firması ABD'de şirket kuruyor

Giresun'da yerli imkanlarla tabanca ve tüfek üreten GİRSAN Silah Sanayi firması, ABD'de GİRSAN USA şirketini kuracak.

Karadeniz Silah Projesi kapsamında 1994'te kurulan ve 2001'de özelleştirilen GİRSAN Silah Sanayi, Türk mühendislerin geliştirdiği çeşitli özelliklerdeki silahlarını 54 ülkeye ihraç ediyor.

GİRSAN Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Giresun 2. OSB'deki yeni fabrikanın bitmek üzere olduğunu ifade eden Cürgül, yılın ikinci yarısında bu fabrikaya taşınacaklarını aktardı.

Cürgül, bu yıl ayrıca Amerika'da yatırım kararı aldıklarını kaydederek, ABD'nin Florida eyaletinde GİRSAN USA şirketini kurmak için gerekli girişimleri başlattıklarını ve şu an tescil beklediklerini anlattı.

Burada ilk aşamada dağıtım yapacaklarını belirten Cürgül, "Güney Amerika ve Kuzey Amerika'ya, tüm Amerika kıtasına dağıtımları buradan yapacağız. Gelecek yıl ise montaj hattı içeren bir tesis inşa edeceğiz. Daha sonraki yıl ise Allah nasip ederse üretim için tesis kuracağız." dedi.

Cürgül, tüm büyük firmaların Amerika'da bir şirketinin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu işin ana kaynağı, bizim gibi hafif silah üreticilerinin merkezi Amerika. Genelde bizim ihracatımızın büyük bölümü Amerika kıtasına yapılıyor. Buradan dağıtımları daha kolay yapabileceğimizi düşündük ayrıca üretim tesisimizi de kurduğumuzda maliyetlerimizi düşüreceğimiz kanaatindeyiz. Giresun'dan kalkıp Florida'ya gidip orada bir firma kurmak, orada bir üretim tesisi kurmak bizler için gurur vesilesi."

Türkiye'deki yeni fabrika için 8 milyon avroluk yatırım yaptıklarını ifade eden Cürgül, gelecek yıllarda bunun bir benzerini Amerika'da yapmayı amaçladıklarını bildirdi.

- "Ülkemize daha fazla döviz getireceğimize inancımız tam"

Veysel Cürgül, Giresun 2. OSB'deki fabrikanın 20 dönüm alan üzerinde inşa edildiğini kaydederek, "10 bin 500 metrekare kapalı alanımız var, ayrıca bize sınır olan 7 bin 500 metrekare yer talebimiz var. O yerin bize tahsis edilmesiyle ilave inşaata başlayıp daha yeni yatırımlara girmiş olacağız. Daha fazla üretip ülkemize daha fazla döviz getireceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Fabrika Müdürü Zafer Çapraz ise Amerika'da ağırlıklı olarak 1911 model silahların talep gördüğünü belirterek, "20'den fazla çeşitli renk, kalibre ve boyutta 1911 model silah üretip Amerika'ya ihraç ediyoruz. GİRSAN USA firması üzerinden de başta bu modeller olmak üzere Regard, Comcapt, polimer gövdeli MC 9 gibi yeni nesil silahlarımızın da ilk aşamada Amerika'da dağıtımını, daha sonra ise üretimini yapacağız." şeklinde konuştu.