Girsunspor'da Hakan Kutlu'nun sözleşmesi feshedildi!
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi. beIN SPORTS'un haberine göre Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesini feshetti.
Twitter üzerinden bir açıklama yapan Kutlu, oyuncuların son iki karşılaşmada forma giymek istemediklerini belirterek ""Beklemediğimiz ve istemediğimiz bu durum karşısında, ben ve ekibim bundan sonraki süreçte sağlıklı çalışma şartlarımızın devamının zor olduğuna kanaat getirmiş bulunuyoruz. Aldığımız bu kararın Giresunspor'a nihai bir veda olmadığını özellikle belirtmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:21
Son Dakika › Spor › Girsunspor'da Hakan Kutlu'nun sözleşmesi feshedildi! - Son Dakika Spor
Son Dakika 19:52 Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi