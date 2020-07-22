Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman çavuş öldü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara otoyolunda gişelere çarpan araç takla attı. Sürücü Uzman Çavuş Erhan Uçar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kuzey Marmara otoyolu Demirciler gişelerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Erhan Uçar idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ağır yaralanan sürücü Erhan Uçar'ı hurdaya dönen araçtan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Uçar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uçar'ın uzman çavuş olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.