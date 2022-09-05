Hurdaya dönen aracı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Adem Genç, Sevda Güvenkaya ve Esma Güvenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Deniz Keleş (10) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu - Son Dakika

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