Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu - Son Dakika
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Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu

05.09.2022 23:07

Bolu'nun Gerede ilçesinde gişelerden geçmek istediği sırada beton bariyere çarpan hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gerede Gerede Gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Adem Genç idaresindeki 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç gişelerden geçeceği sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen aracı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Adem Genç, Sevda Güvenkaya ve Esma Güvenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Deniz Keleş (10) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu - Son Dakika
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