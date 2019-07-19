Son Dakika Haberleri: Gişeye aynı anda girmeye çalışan araçlar kaza yaptı
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Gişeye aynı anda girmeye çalışan araçlar kaza yaptı

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, otoyol gişesine aynı anda girmeye çalışan araçlardan birinin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, otoyol gişesine aynı anda girmeye çalışan araçlardan birinin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde meydana gelen kazada, İzmir'den Aydın istikametine seyreden Zeki Ö. idaresindeki 06 L 5163 plakalı otomobil ile İlyas Ş. yönetimindeki 06 BJH 029 plakalı otomobil gişeye aynı anda girmeye çalıştı.
Bu sırada kontrolden çıkan Zeki Ş'nin kullandığı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. İlyas Ş'nin aracı ise sağ şeride çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Zeki Ö. (23) ile yanındaki kişi, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğerinde hasar oluştu.
Kazanın gerçekleştiği gişe 1 saat trafiğe kapatıldı.
Gişeye aynı anda girmeye çalışan araçlar kaza yaptı
TEM Otoyolu, Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:28 Kaynak: AA
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