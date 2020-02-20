GİSİAD'dan Giresun Adası'na teleferik ve yat limanı için proje - Son Dakika
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GİSİAD'dan Giresun Adası'na teleferik ve yat limanı için proje

7 saat önce

Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği (GİSİAD), Giresun Adası'na teleferik ve yat limanı projeleri için çalışma başlattı.

GİSİAD'dan Giresun Adası'na teleferik ve yat limanı için proje, System.String[]

Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği (GİSİAD), Giresun Adası'na teleferik ve yat limanı projeleri için çalışma başlattı.


GİSİAD Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret ederek, en az 4 bin kişiye iş imkanı sağlayabileceği belirtilen "Ada'ya Teleferik ve Gemilerçekeği Yat Limanı" projelerinin raporlarını sundu. Ziyaret sırasında Başkanı Şenlikoğlu'na hazırladıkları taslak projelerin görselleri ile birlikte raporlarını sunan GİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Gezmiş, "Bölgeler arası kalkınmışlık farkını ve Giresun'un ekonomik yönden geri kalmışlığını ortadan kaldırmak için ilimize istihdam oluşturacak makro yatırımlar yapılmalıdır. Aksi halde nüfusu yıldan yıla küçülen ilimizde göç durmayacaktır. GİSİAD olarak bu konu hakkında üzerimize düşen görevi yapıyor ve şehrimiz için istihdam sağlayıcı, katma değer katacak yeni bir makro hedef öneriyoruz" dedi.


"Dünyada ikinci proje olacak"


"Ada'ya Teleferik ve Gemilerçekeği Yat Limanı" projelerinin dünyada ikinci proje olacağını kaydeden Gezmiş, " Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası'na teleferikle ulaşım projesi, Hong Kong'dan sonra dünyada ikinci örnek olacaktır. Giresun'u çekim merkezi haline getirecek olan bu teleferik sisteminde yılda en az 1 milyon kişi taşınabilecektir. Yaklaşık bin 400 dönüm alana kurulacak olan 'Gemilerçekeği Yat Limanı' ise bin tekne kapasiteli olacaktır. Bin araçlık otoparkı, 50 dönümlük tersane alanı, 15 bin metrekare büyüklüğündeki restoran ve kafe alanları ile şehrin çehresini değiştirecek olan bu proje, Giresun halkı ile denizi buluşturacaktır. Bu projelerle yaklaşık olarak 4 bin kişiye iş imkanı sağlanacak, şehir ekonomisine yılda en az 500 milyon TL'lik katma değer katacaktır. En fazla 8-10 yıl gibi çok kısa bir sürede kendini amorti edecek olan bu projeler, Giresun'un kaderini değiştirecek ve göç veren değil, göç alan bir şehre dönüştürecektir. Yeter ki şehir olarak bu makro hedeflere inanalım ve sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun Adası, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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