GİSİAD'dan özel üniversite önerisi - Son Dakika

Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği (GİSİAD) Başkanı Aykut Gezmiş, şehrin gelişimine katkı sağlanması amacıyla Giresun'a özel bir üniversite yapılması önerisinde bulundu.

Gezmiş, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'un süratle istihdam sağlayıcı, katma değer yaratıcı makro yatırım projelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bunun için sivil toplum kuruluşları, bürokrasi ve siyasetin el ele vererek yeni yatırım projeleri ve makro hedefler konusunda fikirler üretmesi gerektiğini ifade eden Gezmiş, şunları kaydetti:

"İşte bu sebeple şehrin önemli STK'larından biri olarak bizler de üzerimize düşen görevi yapıyor ve çevreye zararı olmayan yeni bir makro hedef olarak 'özel üniversite' öneriyoruz. Binlerce yeni öğrenciyi şehrimize getirecek, binlerce kişiye istihdam sağlayacak, şehrin ekonomisine direkt katkı sağlayacak bu bacasız sanayinin gerçekleşebilmesi için yer tahsisinin devlet tarafından yapılması, yatırımcılar açısından teşvik edici olacaktır. Özel üniversite için en uygun yerin de Aksu Mahallesi'ndeki dolgu alanı olacağını düşünüyoruz."

Gezmiş, çöp ve dolgu alanında uygulanacak rekreasyon projesi içerisinde yer alan 100 dönümlük kısmın özel üniversite için tahsis edilebileceğine işaret ederek, "Giresun Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Şenlikoğlu bu projeye inanır, kaptanlık eder ve Sayın Valimiz ile milletvekillerimiz de destek olurlarsa binlerce kişilik istihdama katkı sağlanmış olacaktır. Burada Türkiye'nin en güzel fiziki şartlarına sahip, denize sıfır oluşuyla denizcilikte de etkin olabilecek parmakla gösterilen bir özel üniversite kurulabilecektir." ifadesini kullandı.