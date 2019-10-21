Son Dakika Haberleri: GİSİP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
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GİSİP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

1 saat önce

Giresun Sivil İrade Platformunca (GİSİP) Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verildi.

GİSİP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, System.String[]

Giresun Sivil İrade Platformunca (GİSİP) Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verildi.

Debboy mevkisinde toplanan platform üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Yazarlar Birliği Giresun Şube Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Türkiye'nin dua eden mazlum dünya halklarının da ümidi olduğunu söyledi.

Süren harekatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her türlü desteği verdiklerini dile getiren Elmas,"Karşımıza çıkmaya cesaret edemeyen, vesayet kurarak ülkemizi terörle hizaya çekmeye çalışanların oyunlarını bozduğunuz için sizlere duacı olduğumuzu bilmenizi isteriz." dedi.

Elmas, "Giresun'un yiğit insanları ülkelerini tehdit edenlere had bildirecek liderleri özlemişti." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Siz Barış Pınarı Harekatı ile sadece sınırlarımızı korumakla kalmadınız, bin yıllık fitne fesat hesaplarını da bozdunuz. Siz Telabyad'a vurdunuz sesi okyanus ötesinden geldi. Ordumuz Rasulayn'a girdi tepkisi Avrupa'dan geldi. Bu operasyon aynı zamanda ikiyüzlü milletlerin deşifre olmalarını sağladığı için de çok değerlidir."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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