Üye Girişi
GİSP'te güven tazelendi Hakan Gümüş yeniden başkan - Son Dakika

GİSP'te güven tazelendi Hakan Gümüş yeniden başkan

22.09.2021 12:22
GİSP'te güven tazelendi Hakan Gümüş yeniden başkan, System.String[]

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu'nun 6. Genel Kurulu'nda, Hakan Gümüş yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu'nun 6. Genel Kurulu'nda, Hakan Gümüş yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Gayrimenkul alanındaki sorunlara somut çözümler üretmek için çalışmalar yapan Gayrimenkul için Strateji Platformu'nun (GİSP) 6. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gayrimenkul paydaşları arasında iletişimin arttırılması, sektörün geleceğine dair öngörüler üretilmesi, gayrimenkul ve teknoloji alanında inovatif girişimler yapılması, sektör temsilcileri için işbirliği alanlarının genişletilmesi konularında çalışmalar yapan Gayrimenkul için Strateji Platformu'nun olağan genel kurulunda Hakan Gümüş, yeninden başkan seçilerek güven tazeledi.

GİSP 6. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna ise Başkan Hakan Gümüş'ün yanı sıra, Görkem Öğüt, Serhat Başdoğan, Evrim Karayel, Şükrü Cem Akçay, Mehmet Ersül, Başak Dilmen Turan, Nevzat Yavan, Berna Meşeli seçildi. Yönetim kurulu yedek listesinde ise Fatih Işık, Şeyma Kumuk, Hakan Bucak yer alırken, denetim kurulu asil listesinde ise Av. Nazım Olcay Kurt, Mustafa Akdoğan, Serdar Çetin yer aldı.

Denetim kurulu yedek listesinde Deniz Şahinkaya, Güven Erten, Mustafa Kemal Kayış, Başkan Yardımcısı Şükrü Cem Akçay, Muhasip Mehmet Ersül, Genel Sekreter Başak Dilmen Turan yer aldı.

Kurulla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hakan Gümüş, "Şehir planlama, mimarlık gibi meslek gruplarıyla gayrimenkul geliştirme sektörünün daha fazla iletişim halinde olmasını çok önemsiyoruz. GİSP olarak, bu maksatla çok farklı yelpazede toplantılar yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse 'dijital imza tapu sistemini nasıl değiştirir', hayalet mutfak, minik evler, dikey tarım, ekolojik köyler gibi örnekleri sıralayabiliriz. GİSP son yıllarda, gayrimenkul teknolojileri alanını öncelik olarak belirleyip bu alanda öncü işler yapmaktadır. Ayrıca, Londra, Lizbon, Paris ve Atina'daki GİSP üyeleri vasıtasıyla uluslararası gayrimenkul yatırımı konusunda da çalışmalarımız sürmektedir. Özetle, GİSP sektörün yegane düşünce kuruluşu olarak rolünü layıkıyla üstlenmektedir. Yeni dönemde de GİSP hep inovatif konularla sektörün önüne çıkmaya, çözümler üretmeye ve sektöre yön vermeye devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

GİSP'te güven tazelendi Hakan Gümüş yeniden başkan
GİSP'te güven tazelendi Hakan Gümüş yeniden başkan

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GİSP'te güven tazelendi Hakan Gümüş yeniden başkan - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi 12:13 Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek 12:05 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı 11:58 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor 11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek 10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek

Son Dakika Haberleri
12:12 Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
11:57 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
11:41 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim taşıdı? İşte olayın mazisi ve perde arkası Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim taşıdı? İşte olayın mazisi ve perde arkası         
12:17
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı         
11:19
Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz         
11:08
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 12:26:47. #1.13#
SON DAKİKA: GİSP'te güven tazelendi Hakan Gümüş yeniden başkan - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement