GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı
1 saat önce
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSPİR) ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Boat Show Tuzla Fuarı, Viaport Marina'da açıldı.
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSPİR) ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Boat Show Tuzla Fuarı, Viaport Marina'da açıldı. Fuarda toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 200 tekne ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:21
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