Son Dakika Haberleri: GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı
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GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı

1 saat önce

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSPİR) ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Boat Show Tuzla Fuarı, Viaport Marina'da açıldı.

GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı, System.String[]

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSPİR) ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Boat Show Tuzla Fuarı, Viaport Marina'da açıldı. Fuarda toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 200 tekne ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye, Marina, Tuzla, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:21 
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