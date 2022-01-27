GIST 2022 16 Eylül'de başlıyor

COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında yapılamayan Gaming İstanbul oyun fuarı, 2022'de oyunseverlerle tekrar buluşacak. GIST 2022 için resmi tarih duyuruldu.

2020 yılının henüz başında, mart ayında COVID-19 virüsünün ülkemizi de esir almaya başlamasıyla birlikte sosyal hayatımızı büyük ölçüde sekteye uğratan pandemiden nasibini oyun fuarları gibi etkinlikler de almıştı. Dünya çapındaki büyük oyun fuarları, ödül geceleri online ortamda yapılmış, oyun tutkunları taze duyuruların heyecanını ekranlarının başında yaşayabilmişti.

Sıkı önlemlerin peyderpey azaldığı bu dönemde Türk oyunseverlerinin yakından tanıdığı GIST organizasyonuyla tekrar buluşacağız.

GIST 2022, 16-18 EYLÜL TARİHLERİNDE GELİYOR

Gaming İstanbul etkinliklerinin hayata geçmesinde en önemli isimlerden biri olan ve organizasyon yöneticisi olarak görev yapan Cevher Eryürek'in Linkedin'de yaptığı paylaşıma göre 16 Eylül'de start verecek etkinlik, 18 Eylül'de sona erecek. Oyun dünyasından pek çok şirketin yanı sıra başka sektörlerden genç jenerasyona hitap eden popüler markaların dahil olduğu etkinlikte, her yıl on binlerce oyuncu buluşuyor.

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