Git, Evinde Bulaşık Yıka" Diyenlere İnat Otobüs Şoförü Oldu

Kırşehir'de, eşi üç yıl önce vefat ettiğinde yetim çocuklarına bakabilmek için birçok işte çalışan 42 yaşındaki Fatma Yeşilay, belediyeye ait halk otobüsünde şoförlük yaparak azmiyle kadınlara örnek oluyor.

Kırşehir'de, eşi üç yıl önce vefat ettiğinde yetim çocuklarına bakabilmek için birçok işte çalışan 42 yaşındaki Fatma Yeşilay, belediyeye ait halk otobüsünde şoförlük yaparak azmiyle kadınlara örnek oluyor.





İlkokul mezunu olmasına rağmen 10 yıl önce dışarıdan ortaokulu bitirerek ehliyet alan Yeşilay, servis şoförü olan kocasına yardım ederek tecrübe kazandı. Kocasının 3 yıl önce vefatının ardından 2'si kız 3 çocuğuyla bir başına kalan Yeşilay, yetimlerine bakabilmek ve onları kimselere muhtaç etmemek için pek çok işte çalıştı.



Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde sezonluk işçilik de yapan Yeşilay'ın hayatı, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile yaptığı görüşmeyle değişti. Otobüs şoförü olmak istediğini söyleyen Yeşilay, gerekli testlerden de başarı ile geçince halk otobüsünde görev yapmaya başladı.



Anadolu'nun mütevazı kentinde azmiyle kadınlara örnek olan Fatma Yeşilay, gazetecilere, sezonluk işçi iken halk otobüsü şoförlüğü yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Daha önce birçok yere şoförlük için müracaat etmesine rağmen olumsuz cevap aldığını ifade eden Yeşilay, şunları belirtti:



"Bütün belgelerimin tam olduğunu, ehliyetimin bulunduğunu, otobüs kullanabileceğimi söyledim. 'Git, evinde bulaşık yıka, sen bu işi yapamazsın' dediler. İşe alamadılar. Son çare olarak Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile görüştüm. Otobüs kullanmak istediğimi söyledim. 'Belgem var, işe ihtiyacım var.' dedim. 'Tamam.' dedi ve test sürüşü yaptırdı. Bundan başarılı oldum. Bir haftadır 1 nolu üniversite hattında çalışıyorum."



"Kadınları yücelttin" diyerek destek veriyorlar



Çalışırken hep olumlu tepkiler aldığını, özellikle de kadınların kendisini tebrik ettiğini vurgulayan Yeşilay, "Kadınlar otobüse binerken beni görünce çok şaşırıyorlar. Hayret ediyorlar, 'Nasıl başladın? Maşallah, kadınları yücelttin.' sözleriyle olumlu tepkiler alıyorum. Otobüse binen herkes takdir ediyor." diye konuştu.





Yeşilay, hayatta başarılı olduğunu düşündüğüne işaret ederek, şöyle dedi:



"Daha önce 6 ay sigortalı bir işte çalıştım. Hemen kredi çekerek kızlarım için ev aldım. Bana bir şey olursa, o ev onların. Yetimlerimi daha iyi yaşatabilmek için her işte çalıştım. Şimdi de otobüs şoförlüğü yapıyorum. Onları kimseye muhtaç etmemek hayattaki tek gayem."



Aynı hatta çalıştığı erkek şoförlerin kendisine yardımcı olduğunu aktaran Yeşilay, kadınların istediğinde her işi rahatlıkla yapabileceğini sözlerine ekledi.



Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören yolculardan Meltem Polat da halk otobüsündeki kadın şoförü ilk gördüğünde şaşırdığını, sonra mutlu olduğunu belirterek, " Şehrim ve kadınlar için çok güzel bir farkındalık. Sayılarının artmasını diliyorum. Bayan şoförler trafikte daha dikkatli ve duyarlı oluyor. Daha sakin oluyorlar ve biz de daha güvenli yolculuk yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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