Gitar çalmayı öğrenen 8 kız öğrenci, köylerde mini konserler veriyor

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyündeki bir ortaokulun 8 kız öğrencisi, müzik öğretmenleri Adem Kaya'nın çabalarıyla gitar çalmayı öğrendi. Eski Türk filmleri müziklerinden oluşan bir repertuvar hazırlayan öğrenciler, yakın köylerde mini konserler düzenliyor.

Bitlis kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki İkizler köyünün Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan Müzik Öğretmeni Adem Kaya, geçen şubatta kız öğrencilerine gitar çalmayı öğretmeye karar verdi. Gitar sayısı ve kısıtlı imkanlar nedeniyle en yetenekli 8 kız öğrenciyi seçen Kaya, Halk Eğitim Merkezi'nden aldığı destekle de çalışmalara başladı. Kursa devam eden 8 öğrenci, kısa sürede gitar çalmayı öğrendi. Kaya, öğrencilerle çevrelerindeki köylere giderek mini konserler vermeye başladı. Her geçen gün daha iyi çalan öğrenciler, konserlerine devam edeceklerini belirtti. Her öğrencinin ayrı yeteneklere sahip olduğunu dile getiren Kaya, "Kursumuzu, Halk Eğitim Merkezi'nden aldığımız destekle açtık. Öğrencilerim, kısa zamanda büyük başarı elde ettiler. Onlarla birlikte eski Türk film müziklerinden oluşan bir repertuvar hazırladık. Şimdi köylere giderek mini konserler veriyoruz. ilk başladıklardında çok heyecanlıydılar, Şimdi sahne korkularını da yendiler. Aldığımız olumlu tepkiler ise beklentilerimizin çok daha üzerinde. Bizden haber alan bir çok köyden de konser teklifi alıyoruz" dedi.