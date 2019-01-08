Son Dakika Haberleri: Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenini Vurdu

Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenini Vurdu

12 dakika önce

Afyonkarahisar'da OSB'de bulunan Özel Teknik Kolej'de 11'inci sınıf öğrencisi M.A., gitar kutusunda okula getirdiği iddia edilen tabancayla öğretmeni Cengizhan Özlü'yü vurdu.

Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenini Vurdu, System.String[]
Afyonkarahisar'da OSB'de bulunan Özel Teknik Kolej'de 11'inci sınıf öğrencisi M.A., gitar kutusunda okula getirdiği iddia edilen tabancayla öğretmeni Cengizhan Özlü'yü vurdu.

Olay, sabah saatlerinde Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki Özel Teknik Kolej'de meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi M.A. (16), iddiaya göre gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla İş Eğitimi dersi sırasında bilinmeyen bir nedenle öğretmeni Cengizhan Özlü'nün (32) bacağına ateş etti. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından silah sesini duyan okul yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sağ bacağından yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan öğretmen Cengizhan Özlü'ye olay yerinde müdahale etti. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülen Özlü tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan öğrenci M.A. ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube ekiplerince polis merkezine götürüldü. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula gelerek, okul yöneticilerinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

OSB, Afyonkarahisar, 3. Sayfa
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