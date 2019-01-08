Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenini Vurdu
2 saat önce
Afyonkarahisar'da bir kolejde 11'inci sınıf öğrencisi, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla öğretmenini vurarak yaraladı.
Afyonkarahisar'da bir kolejde 11'inci sınıf öğrencisi, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla öğretmenini vurarak yaraladı. Olay, sabah saatlerinde Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) içindeki Özel Teknik Kolej'de meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi M.A. (16), iddiaya göre gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla İş Eğitimi dersi sırasında bilinmeyen bir nedenle öğretmeni Cengizhan Özlü'nün (32) bacağına ateş etti. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından silah sesini duyan okul yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
SAĞ BACAĞINDAN YARALADI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan öğretmen Cengizhan Özlü'ye olay yerinde müdahale etti. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülen Özlü tedaviye alındı. Polis
tarafından gözaltına alınan öğrenci M.A. ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube ekiplerince polis merkezine götürüldü. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın
okula gelerek, okul yöneticilerinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
(İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti
Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı
Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı