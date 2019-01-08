Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Tabancayla Öğretmenini Bacağından Vurdu (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında, öğretmeni Cengizhan Özlü'yü bacağından vurarak, yaralayan 11'inci sınıf öğrencisi M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI Afyonkarahisar
'da, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında, öğretmeni Cengizhan Özlü'yü bacağından vurarak, yaralayan 11'inci sınıf öğrencisi M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:18 Kaynak: DHA
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