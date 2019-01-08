Son Dakika Haberleri: Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Tabancayla Öğretmenini Bacağından Vurdu (2)

Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Tabancayla Öğretmenini Bacağından Vurdu (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında, öğretmeni Cengizhan Özlü'yü bacağından vurarak, yaralayan 11'inci sınıf öğrencisi M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Tabancayla Öğretmenini Bacağından Vurdu (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da, gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında, öğretmeni Cengizhan Özlü'yü bacağından vurarak, yaralayan 11'inci sınıf öğrencisi M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Afyon, Güncel
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